Löffingen Forst rechnet 2018 mit sattem Gewinn

Löffingen. Das geht aus der Natural- und Finanzplanung für das Jahr 2018 hervor, die Stadtförster Karl Meister bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte. Das Stadtparlament stimmte der Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2018 einstimmig zu. Dem Planwerk zufolge belaufen sich die Einnahmen auf gut 2,12 Millionen Euro, die Ausgaben auf rund 1,29 Millionen Euro. Größte Ertragsposten sind die Holzernte mit 1,6 Millionen Euro und die Kiesgrubenpacht mit 400 000 Euro.

Holzeinschlag geplant

Wie im laufenden Jahr will der Forst auch im kommenden Jahr wieder 23 000 Festmeter Holz einschlagen. Sollte eine Optimierung der Betriebsabläufe frühzeitiger als geplant ihre Effekte entfalten, peilt der Forst laut Karl Meister über die Planzahlen hinaus einen Hiebsatz von 25 000 Festmetern. Mittlerweile mache die maschinelle Ernte rund ein Drittel des Holzeinschlags aus, zwei Drittel entfielen auf die motormechanische Ernte. Die Tendenz laufe weiterhin in einen weiter steigenden Anteil der maschinellen Ernte. Der Borkenkäferbefall sei im laufenden Jahr deutlich höher ausgefallen als in den Vorjahren, gebe aber noch keinen Anlass "Alarm zu schlagen", so Meister. Ob der Anstieg ein "einmaliger Ausrutscher" sei oder tatsächlich in einen anhaltenden Trend münde, müssten die Folgejahre zeigen.