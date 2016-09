Löffingen Förderverein öffnet sakrales Kleinod

Bereichert wurde dieses historische Angebot durch die Kindertrachtgengruppe Löffingen und den Bläserchor des Musikvereins Dittishausen, die Kultur von heute und gestern verbanden.

Die Weiler Kapelle ist auch in die Geschichte der Baar eingebunden, wie Kassierer Martin Kramer und Harald Ketterer vom Baarverein zu berichten wussten. Den historischen Hintergrund gab es auch bei den Ausstellungen und Vorführungen. So haben Andreas und Wolfgang Egy die Schmiedkunst vorgestellt, die Intarsienarbeiten von Roland Stefan und das Filzen haben einen historisch-geschichtlichen Hintergrund.

Am Tag des offenen Denkmals werden in ganz Deutschland Kleindenkmäler vorgestellt. Löffingen beteiligt sich seit dem Jahr 2000 an diesem Tag. 2015 präsentierte sich Göschweiler mit drei Objekten. Davor waren es die Wallfahrtskirche Witterschneekreuz, die kirchlichen Kleindenkmäler (Wegkreuze) in der Gesamtgemeinde, die Floßbachanlage, die Klosteranlage Friedenweiler, das Kraftwerk Stallegg und die Stallegger Brücke.