Löffingen Flügelwesen streben in die Höhe

Seine etwas ältere Serie, "Grenzgänger", passt perfekt ins heutige Weltbild, in dem so viele Menschen auf der Flucht sind. Seine Fotos zeigen die Grenzübertritte auf, hinter denen Leid, Angst aber auch Hoffnung stehen. Beeindruckend Werner Schlotters Holzskulptur "Flügelwesen II", die geradezu in der Rochuskirche emporsteigt.

Ein Kunstwerk, welches sofort ins Auge springt und sich als autonomes Wesen zeigt. Noel Jabbour, sie wurde in Nazareth geboren, hat den ständigen Konflikt im Nahen Osten hautnah miterlebt. Mit der Kamera hat sie Szenen festgehalten, die sich in die Thematik einfügen.

Die Vernisage beginnt um 11 Uhr, und bis 18 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Am den Sonntagen 18. und 25. September ist jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet.