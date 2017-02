Löffingen Florian Herberger als wandelbarer Künstler

Eine erfrischende und amüsante Begegnung der beiden gab es mit den "drei Flaschengeistern". Viel zu lachen hatte das Publikum bei seinem Auftritt als unerfahrener "Burli" bei seinen Reperbahn-Episoden. Körperbeherrschung war bei der Darstellung des Piratenkapitäns angesagt. Mit einem Holzbein, dazu einem Haken anstelle des Unterarms, gab Herberger eine verwegene Person, die allerdings mit seinem "What shall we do with the drunken sailer" das Publikum einfach mitriss. Von der rauen See in die Welt der Psychoanalyse führte der närrische Ansager dann als Doktor Herberger in den Schlussakkord.

Der Öschabend zeigt deutlich den Wandel der Zeit. Gefragt sind Vorführungen mit geistreichem Inhalt, Kreativität und der Mut zu Neuem.