Löffingen Fliegerjugend hebt ab

Für die Jugendlichen bis 25 Jahre war es allerdings kein Problem, Nachfolger zu finden. Lorenz Schmieder aus Titisee wurde einstimmig zum Jugendleiter gewählt, ihm zur Seite steht Marcel Riedlinger. Beide Jugendlichen haben fliegerisch ihr Können schon gezeigt; im vergangenen Jahr konnte der neue Jugendleiter als Co-Pilot von Helge Loschan mit dem Duo Discus "Löffingen" die Bronzemedaille in der Doppelsitzer-Klasse erringen.

Die Jugendgruppe bringt sich fliegerisch und arbeitstechnisch in den Verein mit ein, wie Vorsitzender Markus Halbig unterstrich. Doch in erster Linie stehen natürlich das Fliegen und die Fliegerausbildung im Vordergrund. Erfreulicherweise gibt es gleich drei neue Flugschüler mit Andreas Mühlbauer, Sascha Kaiser und Selma Knetmann. Derzeit läuft die Theorie, so Ausbildungsleiter Rudolf Baderschneider, im Rathaus in Reiselfingen. Jeden Samstag wird hier gepaukt, bevor es dann wieder auf den Flugplatz geht.

Bereits zum neunten Mal war die Segelfluggruppe aus Aichach im vergangenen Jahr zu Gast . "Leider war das Wetter nicht so gut, dafür aber die Kameradschaft", wie Helen Halbig berichtete. In diesem Jahr wird man den Freunden das zehnjährige Kommen feiern. Die scheidende Jugendleiterin Helen Halbig und Nicolas Schindler stellen sich der Ausbilder-Prüfung, die Theorie haben sie schon geschafft.