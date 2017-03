Löffingen Feuerwehr kritisiert Gaffer

Löffingen. Insgesamt waren die Aktiven voriges Jahr 74 Mal im Einsatz, dabei wurden sie oft durch Unfall-Gaffer oder auch durch mangelnde Umleitungen behindert, hieß es auf der Versammlung.

Hinter dem Wahlspruch der Feuerwehr "Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr" steckt eine enorme Arbeit, sehr viel an Fort- und Weiterbildung, eine ganze Portion Nächstenliebe und nicht zu vergessen ein großes Paket an Ehrenamtsarbeit. Wenn man dann an einer so vielbefahrenen Straßen wie der B 31 liegt, an einem schlecht zugänglichen Gebiet wie der Wutachschlucht und dann noch einen Großbrand wie bei der Firma Formesse zu bewältigen hat, dann bedeutet dies – so für die Wehr Löffingen – einen unwahrscheinlichen Arbeitseinsatz. Ein Einsatz, der oft bis an die physischen und psychischen Grenzen geht.

So wurde im vergangen Jahr auch ein Feuerwehrmann währen seiner ehrenamtlichen Arbeit verletzt. Neben dem Können und stetiger Weiterbildung – "die Arbeit ändert sich laufend", so Abteilungskommandant Christian Heizmann – müssen sich die 66 Aktiven aufeinander verlassen können. Hierzu zählt auch die Treue zur Wehr, wie Kommandant Bernd Schwörer erklärte. So freute er sich, mit Jörg Ganter, Daniel Schwendemann, Marvin Knöpfle, Andreas Wolber, Florian Isele und Samuel Sibold zu Oberfeuerwehrmännern ernennen zu können. Es seien Kameraden, welche sich der Arbeit der Feuerwehr zum Dienst am Nächsten verschrieben hätten und sich auch in der Jugendarbeit engagiert einbringen würden, betonte der Kommandant.