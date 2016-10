Löffingen Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug

Löffingen (tom). Die Wahl fiel auf das Angebot der Firma Brandschutztechnik Görlitz (BTG), die im Zuge einer Ausschreibung mit Kosten von rund 134 000 Euro das günstigste Angebot für die Lieferung von Fahrgestell, Fahrzeugaufbau und feuerwehrtechnischer Beladung abgegeben hatte. Die Verantwortlichen der Feuerwehr hätten, so Stadtkommandant Bernd Schwörer, die Angebote ausgewertet. Das Paket der Firma BTG sei nicht nur das günstigste, sondern erfülle zu 100 Prozent die in der Ausschreibung gestellten Anforderungen, darunter die Sitzanordnung und ein 900 Liter fassender Wassertank. Die Lieferzeit für das Fahrzeug betrage acht bis zehn Monate. Das Einsatzgerät werde in Dittishausen stationiert, da dort das derzeit älteste Gefährt der Löffinger Wehr langsam, aber sicher ausgemustert werden müsse.