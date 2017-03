Löffingen Feuerwehr ehrt Franz Oschwald

Vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz wurde Stefan Schwendemann zum Löschmeister befördert. Schwendemann ist Mitglied der Gefahrgutgruppe Hochschwarzwald, Jugendbetreuer und auch Leiter der zentralen Kleiderkammer, wie Benitz lobend erwähnte. Den Glückwünschen schloss sich Gesamtkommandant Bernd Schwörer an. Ein weiterer Posten kam für Schwendemann im weiteren Verlauf dazu: Er wurde als Nachfolger von Franz Oschwald in den Feuerwehrausschuss gewählt. Dem gehören weiter Albert Engesser, Armin Föhrenbach, Philipp Schwörer und Manuel Siebler an, die in ihren Ämtern bestätigt wurden. Mit einem eindeutigen Votum für weitere fünf Jahre ausgestattet wurden ebenfalls Abteilungskommandant Patrick Oschwald, dessen Stellvertreter Frank Neugart und Armin Föhrenbach als Kassenwart. Nach wie vor genießt die Aus- und Fortbildung Priorität. Abgehalten wurden 23 Proben, darunter drei Hauptproben. Den besten Besuch verzeichnet die Frühjahrshauptprobe.

Den Maschinisten-Lehrgang absolvierte Wolfgang Egy. Frank Neugart ist für den Zugführerlehrgang, Jan Engesser, Jannik Happle und Jochen Weber sind für den Atemschutzlehrgang angemeldet. Benjamin Kramer ist für den Maschinisten-Lehrgang vorgesehen. Derzeit hat die Unadinger Wehr eine Stärke von 47 Aktiven, zur Altersmannschaft gehören 34 Kameraden. Sechs weitere sind der Jugendfeuerwehr Löffingen angeschlossen. Lukas Engesser, Tobias Morath und Adrian Sättele wurden in die Reihe der Aktiven aufgenommen. Abteilungskommandant Oschwald sieht die Truppe gut aufgestellt, bestückt mit gutem Ausbildungsstand.

Neues aus dem Feuerwehrwesen steuerte Gesamtkommandant Bernd Schwörer bei, er bescheinigte der Wehr eine gute Arbeit und lobte sie für ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Zunächst steht am 30. April die Frühjahrshauptprobe mit der örtlichen DRK-Bereitschaft an.