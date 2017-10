Löffingen-Unadingen (os). Erntedank und Kirchweih feiert die Pfarrgemeinde Unadingen am Sonntag, 15. Oktober. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Segnung der Erntegaben. Bereits um 10.15 Uhr trifft sich der Kinderkreis zur Betreuung im Pfarrhaus. Einer schönen Tradition folgend, werden die Unadinger Landfrauen um Barbara Heer zum Gottesdienst einen Gabentisch gestalten. Erntegaben hierzu können am Samstag, 14. Oktober, bis 12 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Ab 11 Uhr lädt der Musikverein "Harmonie" in die Bürgerhalle zur weltlichen Kilbigfeier, die im Rahmen des Hochschwarzwälder "Blosmusik-Feschtivals" stattfindet.