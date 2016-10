Löffingen Fernsehlandschaft im Fokus

Löffingen. Mit dem Auftritt von Fabian Schläper steht ein weiterer Höhepunkt in der Löffinger Kleinkunstreihe Ku-Tipp an. Der mehrfach preisgekrönte Musikkabarettist kommt am Freitag, 18. November, um im Baarstädtchen sein neues Programm zu präsentieren "Das große Glotzen" – so der vielversprechende Titel.