Löffingen Feiern im Schuppen

Um 17.30 Uhr öffnet am Samstag, 15. Juli, das Dreschschuppenfest mit der Aufführung des Kindergartens Firlefanz. Am Abend konnten die Organisatoren die Kultband "Casanovas" verpflichten. Mit ihren Hits werden Bernd Wider, Klaus und Markus Flößer sowie Christian Guth die Rock-Herzen höher schlagen lassen. Doch auch etwas Wehmut wird bei ihrem Auftritt mitschwingen und manche gute Erinnerung an den tödlich verunglückten Musiker Jürgen Engesser aufleben.

Der Sonntag wird musikalisch mit der "Schierefeschd Musik" um 11.30 Uhr beim Frühschoppenkonzert eingeläutet. Zum Abschluss hat sich das Klingelbeitel-Echo angesagt, die Formation, die vor allem der böhmisch-mährischen Blasmusik nahe steht.

Bekannt ist das Dreschschuppenfest für die kulinarischen Köstlichkeiten. Die Feuerwehr steht am Grill, die Landfrauen warten mit köstlichen Kuchen und mit Spezialitäten aus Großmutters Kochbuch auf die Gäste.