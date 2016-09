Löffingen Faszination und Begeisterung

Der gesangliche Wirbelwind hatte schon nach wenigen Minuten die Gäste auf seiner Seite – wie könnte es auch anders sein, denn stimmgewaltig, gefühlsbetont und expressiv setzte sie ihre Chansons "Neuanfang / Wandel" um. Eugenia Hagen ist eine echte Entertainerin und reißt das Publikum mit, einfach nur sitzen ist nicht. Mitklatschen und Mitmachen, das ist bei ihr ein gern umgesetztes Muss. Sie lässt die Bühne erzittern, ist impulsiv, ihre Moderationen sind kess, kreativ und spontan, doch vor allem mit vielen Emotionen. "Mein Konzert heute soll unter die Haut gehen", so erklärte Eugenia Hagen.

Bei "I am changing" von Jennifer Hudson konnte sie sich als Sängerin und Pianistin als "Dreamgirl" in Szene setzen. Doch wer Eugenia Hagen kennt, der weiß auch um ihre humorvollen Auftritten, so auch beim KuTipp-Herbstauftakt. Sie brachte mit ihrem selbstironischen Part "Der Bauch muss weg" das Publikum schier zum Platzen. "Jetzt ist Schluss mit Wurst und Speck, der Bauch muss weg" – doch mal ehrlich: Was wäre Eugenia Hagen als mürrische Diätlerin? Nein sie muss bleiben wie sie ist, die Janis Joplin des Hochschwarzwalds.

Schelmisch und mit Augenzwinkern entschied sie sich, so zu bleiben und sich gegen den Schlankheitswahn durchzusetzen. Wie sang schon eins Hildegard Knef? "Für mich soll's rote Rosen regnen" – auf Eugenia Hagen prasselten die Begeisterungsstürme nieder. "Non, je ne regrette rien – ich bedauere nichts". Zu bedauern gab es wirklich nichts. Die Gäste erlebten ein zweistündiges fantastisches Konzert, bei dem Eugenia Hagen ihr Können demonstrieren konnte.