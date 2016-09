Löffingen Erster Sporttag macht Löffinger flott

Löffingen. "Together" heißt das Vereinsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund, welches nun am Sonntag mit dem ersten Sporttag in die Tat umgesetzt wird. Die Löffinger Sportvereine und die Ideengeber Kreisrat Norbert Brugger und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Das Werbeplakat wurde auch auf Arabisch übersetzt und in den Flüchtlingsunterkünften in Löffingen und Unadingen ausgehängt. Die Resonanz sei groß, erklärt die Flüchtlingsbeauftragte Claudia Beha, die mit zwei Gruppen auf jeden Fall kommen wird. Geöffnet sind die Dreifeldsporthalle, die Leichtathletikhalle und das Areal vor der Festhalle und dem Schulverbund.

Reitverein: In der Festhalle präsentiert sich der Reitverein, vor der Halle steht ein Pferd, das nicht nur gestreichelt werden kann. Für die Kinder wartet ein Labyrinth, das mit einem Steckenpferd erlaufen werden kann.

Segelfluggruppe: Ebenfalls in der Festhalle haben die Segelflieger ein zehn Meter langes Segelflugzeug zur Besichtigung aufgebaut, auch Infos zur Pilotenausbildung gibt es.