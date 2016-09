Löffingen Erntedankfest geht fremd

Erfreulich hoch ist in diesem Jahr auch die Teilnehmerzahl von zehn Landjugendgruppen, die sich bereit- erklärten, mit einem selbst gestalteten und geschmückten Erntedankwagen am großen Festumzug teilzunehmen, der am Sonntag, 2. Oktober, um 14 Uhr beginnt. Die Prämierung der Erntedankwagen folgt im Anschluss.

Der Schriftführer der Gastgeber, Philipp Ketterer, nennt das spannende Motto als einen Grund für das große Interesse an der Gestaltung von Erntewagen. Aber auch alle anderen der insgesamt 15 Landjugendgruppen, diverse Musikkapellen und Vereine, Heimat- und Trachtenvereine und andere Gastgruppen lassen sich eine Mitwirkung am Umzug nicht entgehen.

Parallel zu den Jugendlichen, die sich um das Schmücken des Mottowagens und der Erntedankkrone kümmern, erhält das weitere Programm des viertägigen Festes seinen letzten Feinschliff.

Der Auftakt ist für den 30. September um 21.30 Uhr mit der Band "Crazy Room" im Festzelt beim Sportplatz geplant. Einen Tag später eröffnet das "Fidläspalt Echo" um 18 Uhr den Abend. Der Fassanstich erfolgt um 18.30 Uhr und stimmt auf den bayerischen Abend ein, der mir der Band "Allgäu Power" einen weiteren Höhepunkt erlebt.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr, anschließend spielt der heimische Musikverein Harmonie zum Frühschoppen auf. Nach dem Festumzug unterhalten der Musikverein Bachheim, die Habseck-Musikanten und die Trachtenkapelle aus Stetten. Zum Frühschoppen am Nationalfeiertag stimmt die Fürstenberg-Brauereikapelle ein. Eine Besonderheit ist der Bauernmarkt mit einer Landmaschinenausstellung. Das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar und die Unadinger Dorfmusikanten sorgen für den Ausklang.

Löffingen (jümü). Am Donnerstag drehte sich bei WST einen Tag lang alles um die neuen Auszubildenden: 13 Jugendliche aus der Region machten den Einstieg in die Berufswelt.

Insgesamt acht Zerspanungsmechaniker, zwei Maschinen- und Anlagenführer, eine DH-Studentin Fachrichtung Industrie, ein Absolvent der Ausbildung Studium Plus sowie eine Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation wurden von ihren Ausbildern Nikola Skrabl, Jürgen Kleiser und Astrid Eckert sowie den beiden Geschäftsführer Georg Willmann und Alexander Beck begrüßt.

Bei einer Vorstellungsrunde hatten die neuen Azubis die Möglichkeit, sich untereinander sowie ihre Ausbilder näher kennenzulernen. Anschließend ging es bei einer Schnitzeljagd durch die Fertigung und der Verwaltung darum, wichtige Informationen über WST und erste Kenntnisse über das Drehen und Fräsen zu erhalten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der firmeneigenen Kantine "Zum Backenfutter" wurden der WST-Film sowie die Firmenpräsentation vorgestellt. Dadurch hatten die Auszubildenden die Möglichkeit nähere Informationen über die Geschichte und Produkte von WST zu erlangen.

Im Rahmen der Kennenlerntage 2016 werden die Neuen auf den Start ins Berufsleben vorbereitet. Bei einem Grillfest sowie dem alljährlichen Azubiausflug haben sie die Möglichkeit, sich gegenseitig sowie die Auszubildenden aus den höheren Lehrjahren besser kennenzulernen. Die Chancen auf einen festen Arbeitsplatz im Anschluss an Ausbildung oder Studium sind vielversprechend, da bei der hemischen Firma bedarfsorientiert ausgebildet wird.

Löffingen (bom). Ein lautstarkes Ereignis findet nächstes Wochenende im Stettholz statt. Die Enduro-Challenge, einst aus einer Stammtischlaune heraus entstanden, ist heute ein beachtliches herbstliches Geschehen, das nicht nur Fahrer aus dem gesamten Umkreis und dem angrenzenden Ausland, sondern auch zahlreiche Besucher anlockt.

Einer der Organisatoren der ersten Stunde ist der langjährige Vorsitzende Martin Laufer. Er erinnert sich: "Wir diskutierten am Stammtisch im Motel an der B 31 gerade über Möglichkeiten, unseren Verein auch für junge Menschen wieder attraktiver zu gestalten. Das erste erfolgreich durchgeführte Skijöring lag gerade hinter uns. Wir dachten uns, was im Winter funktioniert, muss doch auch im Sommer klappen. Auf Initiative von Frank Schreiber entstand so die Idee der Enduro-Challenge. Fortan hatten wir zwei Veranstaltungen im Angebot, die dafür sorgten, dass die Mitgliederzahl im Automobilclub wieder zunimmt und die Altersspanne wieder erhöhte".

Die Enduro-Challenge findet seit der Premiere auf einem abgeernteten Feld von Rainer Zepf statt, der bereitwillig sein Land für den Wettbewerb bereit stellt. Vor kurzem waren ein paar Mitglieder des Automobilclubs zum Training auf dem Hockenheimring. Auch beteiligte sich der Verein traditionell am Städtlefest mit seinem kostenfreien Bobby-Car-Angebot für Kinder.

Martin Laufer selbst beteiligt sich mit seinem eigenen Fahrzeug regelmäßig an Cart­rennen. "Das Freizeitvergnügen kann ins Geld gehen", lacht der passionierte Cartdriver, der an einem Wochenende durchaus einen ganzen Satz Reifen abfahren kann.

In den Trainingsrennen und im Wettbewerb am Samstag, 10., und Sonntag, 11. September, hat Geschicklichkeit oberste Priorität. Dank der Hindernisse kommt es nicht nur auf die Schnelligkeit an. Mit 35 Teilnehmern ist das Starterfeld voll besetzt.

Jüngster Starter ist der neunjährige Louis Laufer, der erstmals auch am Landescup mitfährt. Erstmals bietet der Automobilclub Löffingen ein freies Training für alle zwischen 15 und 19 Uhr an. Danach steigt eine Party. Das Rennen beginnt am Sonntag ab 9 Uhr.