Löffingen Entwicklungspolitik prägt die Themen

Löffingen (gb). Die Fairtrade-Stadt Löffingen und der Weltladen haben drei Filme aus der entwicklungspolitischen Filmreihe mit Filmgespräch im Angebot, die in Neustadt im Krone-Theater zu sehen sind. Zu sehen sind die Filme "Todschick – die Schattenseite der Mode" am Dienstag, 24. Oktober, "Unterm Sternenhimmel" am Donnerstag, 2. November, und "Urmila – für die Freiheit" am Mittwoch, 8. November.