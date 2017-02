Löffingen Engagement für die Fastnacht belohnt

Das fastnächtliche Gen hat Rudolf Gwinner von seinem katholischen und fasnet­verrückten Vater geerbt. Schon als Kind war er deshalb in der Löffinger Fasnet aktiv. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Rudolf Gwinner 1965 beim Bunten Abend des Turnerbunds. Bis 2003 war er hier in mehreren Positionen eingebunden.

Seine Fasnetkarriere beim Laternenrat begann mit einem Handstreich. "Lautstark gab ich meinen Unmut über die Löffinger Fasnet zum Ausdruck und stellte mich dann gleich als Narrenrat zur Verfügung", erinnert sich Gwinner. Trotzdem wurde er zum Laternenrat gewählt, einen Posten, den er von 1990 bis 2010 innen hatte, davon 17 Jahre als Vize-Narrenvater und Kulturbeauftragter. 1994 bis 2016 war er für die Laternenpost mitverantwortlich. Dazu war er viele Jahre mit Konrad Bader mit neuen Fasnetsprüchle unterwegs. In die VSAN kam Rudolf Gwinner 1996 in einer Kampfabstimmung Jahre als Vize-Landschaftsvertreter, 1999 wurde er zum Landschaftsvertreter der zehn Narrenzünfte gewählt. Eine Position, die er bis 2017 innehatte.

Die Fasnet werde auch in der Zukunft überleben, wenn die Kinder schon früh mit eingebunden werden, damit die Eigenheiten der örtlichen Fastnacht erhalten bleiben aber auch dem Zeitgeist in gewisser Weise Rechnung getragen wird, ist Rudolf Gwinner überzeugt.

1964 wurde das Gebiet der schwäbisch-alemannischen Fastnacht nach maskentypischen und regionalen Gesichtspunkte in acht Landschaften eingeteilt. Eine davon ist die Landschaft Baar mit den zehn Narrenzünften Löffingen, Bonndorf, Bräunlingen, Hüfingen, Donaueschingen, Geisingen, Immendingen, Möhringen, Bad Dürrheim und Schwenningen. Theo Hany aus Bonndorf wurde ihr Vertreter von 1965 bis 1985. Es übernahm Karl-Albert Weiler aus Möhringen (1985 bis 1999), dann kam Rudolf Gwinner an die Macht (1999 bis 2017), die nun an Karlheinz Zeller aus Immendingen überging.