Löffingen Elektrifizierung: 789 000 Euro gehen an die Bahn

Die Bahnkreuzungen, für die die Stadt mit bezahlen muss, sind die Bahnübergänge am Schneekreuz und im Bereich Güterstraße/Bahnhofstraße, die Brücke am Oberwiesenweg – sie soll durch eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke ersetzt werden – und die Brücke am Mühlensteigweg, die erhöht werden soll, sowie die Brücken beim Bahnhof Unadingen und am Gemeindeverbindungsweg zwischen Unadingen und Dittishausen, bei denen der Berührschutz erneuert werden muss. Bei der Mehrzahl der Kostenbeteiligungen handelt es sich um Ausgleichszahlungen, da alte Bauwerke durch neue ersetzt werden. Diese Ablösen sind nicht zuschussfähig, wie Bürgermeister Tobias Link erklärte.

SPD-Fraktionschef Georg Mayer zeigte sich irritiert darüber, dass im Bereich Unadingen Kosten aufgelaufen seien, die bislang nicht bekannt gewesen seien. Außerdem falle die Fußgänger-/Radfahrerbrücke am Oberwiesenweg mit 345 000 Euro rund drei Mal teurer aus als vorgesehen – ein Umstand, den auch die CDU-Stadträte Martin Lauble und Micha Bächle monierten. An den Planungen lasse sich mit Blick auf eventuelle Kostensenkungen schwerlich noch etwas ändern, erklärte Uwe Schade, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF). Die höheren Kosten für die Brücke am Oberwiesenweg hätten sich im Zuge der konkretisierten Planungen ergeben. Die Frage Bächles, ob man die Brücke am Oberwiesenweg noch kurzfristig aus dem Maßnahmenkatalog streichen könne, beschied CDU-Fraktionssprecher Manfred Furtwängler abschlägig. Gerade die Löffinger Bevölkerung bestehe auf diesem Bauwerk, weil dort ein häufig frequentierter Fußgängerweg verlaufe.

Die Stadträte Rudolf Gwinner (FDP/FW) und Bernd Behnke (CDU) empfahlen, "in den sauren Apfel zu beißen" und die Kreuzungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Schließlich habe man lange für die Elektrifizierung der Höllentalbahn und eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs gekämpft. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat schließlich zu.