Löffingen Eintauchen in die Kunst-Welt

Löffingen (gb). Der Gebertsaal dient zwei Wochen als "kleine Galerie". Viele Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, mit den Künstlern in den Dialog zu treten. Die Kunstschaffenden kommen vom Bodensee bis Tübingen, von Emmendingen, aus dem Hochschwarzwald und aus Löffingen.

"Kunst hat ihre eigene Sprache, es ist das Farbenspiel der Kontraste, das Objekt selbst. Töne, die jeder Betrachter anders empfindet und die doch weit über jede Grenze hinaus gehen", sagte Silvia Bächle in ihrer Rede. Kunst fordere zum Nachdenken auf, zum Nachfragen, Dahinterschauen, nicht nur das Oberflächliche, sondern das Darunterliegende zu suchen.

Die Augen und Sinne zu öffnen, sei gerade in der heutigen Zeit, in der Krieg, Hass, Terror und Fremdenfeindlichkeit buchstäblich vor unserer Haustüre lägen, wichtiger denn je. "Der Volkstrauertag hat in Löffingen unterschiedliche Gesichter. Am Morgen der nachdenkliche Volkstrauertag, der Nachmittag dagegen steht im Zeichen der Lebensfreude mit der Kunstausstellung", erklärte Bürgermeister Tobias Link. "Kunst hat in Löffingen einen hohen Stellenwert, denn Kunst verbindet Menschen", unterstrich er.