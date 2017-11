Löffingen Einst ein großer Wirtschaftsfaktor

Brände richteten große Schäden an

In der Firmengeschichte tauchen Brände auf, die großen Schaden anrichteten und letztendlich 1970 wohl auch zur Betriebsstilllegung führten. Am 7. Juli 1928 gab es im Sägewerk einen Großbrand, das Sägewerk wurde vollständig zerstört. Doch schon ein Jahr später erfolgte der Wiederaufbau nach den modernsten technischen Erkenntnissen. Bei den Bombenangriffen 1945 in Löffingen fielen auch mehrere Bomben auf das Werk.

Bereits im Sommer 1945 wurde der Betrieb des Sägewerks, des Kistenbetriebs und des Hobelwerks wieder aufgenommen. 1955 wurden die letzten Kriegsschäden beseitigt und moderne Sägewerksmaschinen angeschafft und die dortigen Wohngebäude instand gesetzt.

Der ständige Aufbau setzte sich in den kommenden Jahren fort. Der Materialtransport wurde von Loren auf Hubstapler verlegt. Der nächste Schritt folgte mit dem Bau einer neuen Fabrikationshalle und damit der Aufbau der Produktion von Mittellagen. Schon ein Jahr später war der Umbau mit kompletter Einrichtung des Bürobaus angesagt und 1967/68 wurde der Sägewerksumbau vorangetrieben. Am 1. Juli 1970 konnte das neue Sägewerk mit Rundholzplatz in Betrieb genommen werden.

Die Schicksalsstunde schlug am 24. Juli 1970, nachdem ein Großbrand die Platten- und Kistenfabrikation vernichtet hatte und auch ein großer Teil der Trockenkammer in Mitleidenschaft gezogen worden war. Der Wiederaufbau mit Vollholz- und Drei-Schichtfabrikation, mit Hobelwerk und Baudielenfertigung, sowie mit Silo- und Trockenkammer (die Kistenfabrikation wurde nicht mehr aufgebaut), forderte dem Unternehmen eine große finanzielle Herausforderung ab. Über die Entschädigungssumme hinaus mussten millionenschwere Investitionen erfolgen.