Löffingen Eine Uraufführung zu Ehren des Erzengels Michael

"Die vierstimmige Messe mit dem einstimmigen Jugendchor als fünfte Stimme hat einen sehr guten Klangaufbau mit einem voluminösen Stil", so Kirchenchorvorsitzender Thomas Haag. Uraufgeführt wird eine komplette Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus und Agnus dei. Der längste Teil ist das Credo mit rund acht Minuten. Oft werde das Credo bei den Messen eben wegen der Länge weggelassen, nicht so bei der neuen Messe in Löffingen. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend ist die Sakramentsprozession mit Beteiligung der Stadtmusik, der Feuerwehr, der Trachtengruppe, des Kirchenchors, sowie der kirchlichen- und weltlichen Gemeindevertreter. Parallel zum Festgottesdienst findet eine Wort-Gottes-Feier für Kleinkinder im Jugendraum der Kaplanei statt. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zm einfachen Mittagessen in die Kaplanei.