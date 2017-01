Löffingen Eine beachtliche Erfolgsbilanz

Löffingen-Reiselfingen (pb). Eine beachtliche Erfolgsbilanz hat die Segelfluggruppe Reiselfingen in ihrer Hauptversammlung gezogen: In der vergangenen Saison belegte Helge Loschan in der Doppelsitzerklasse Rang drei in Baden-Württemberg, Markus Halbig Rang vier und als Teamleistung mit Helge Loschan, Markus Halbig und Peter Filipiak Rang sechs. In der 15-Meter-Klasse war es Stefan Karche, der in der Landeswertung Rang vier und deutschlandweit Rang acht belegte. "Wir sind mächtig stolz auf Euch", unterstrich Ortsvorsteher Martin Lauble bei der Hauptversammlung.