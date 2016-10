Löffingen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, zwischen 22 und 6.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Firmengebäude in Löffingen ein. In einer Firma wurde ein noch unbestimmter Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden war in beiden Fällen erheblich und addiert sich auf über 5000 Euro. Zeugen können sich mit dem Polizeiposten Löffingen unter Telefon 07654/80 60 60 in Verbindung setzen.