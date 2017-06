Löffingen Ein zweiter Hot-Spot am Göschweiler Rathaus

In den Pfingstferien wird im Kindergarten einiges getan. Aus Sicherheitsgründen wird die Holzkonstruktion des Klettergerüsts neu gebaut, sowie das Geländer am Treppenaufgang. Der Waldwagen braucht zwei neue Treppenstufen, welche die Rentnergruppe fertigen möchte. Außerdem müssen die Hecken geschnitten werden.

Feuerwehrkommandant Magnus Winterhalder berichtet über die Frühjahrshauptprobe im Kindergarten. Ein Sammelplatz soll im Bereich des oberen Eingangs der Schule installiert werden.

Eine große ehrenamtliche Aufgabe hat Siegfried Moll übernommen, der die defekten hölzernen Hinweisschilder reparieren will. Der Sturm hat die Figuren so stark beschädigt, dass neue geschnitzt werden müssen, erklärte Furtwängler. Gut werde der kostenlose Internet-Hotspot am Emil-Baader-Platz angenommen. Im Bereich des Rathauses soll ein weiterer eingerichtet werden. Somit könnten auch das Rathaus und die Vereinsräume auf das kostenlose Internet zugreifen.