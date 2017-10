Löffingen Ein Paradies für Schnäppchenjäger

Das Flohmarktteam mit Carola Hannes, Brigitte Helmling, Luzia Heiler, Edith Beierer und Uli Leidl hatte diese vielen Artikel – vom Schnäppchen bis zum Antiquarischen – liebevoll in der Jungviehweide aufgebaut. Die Renner waren vor allem Dekoartikel, Blumentöpfe, Leuchter und alles, was mit Tieren zusammen hängt, so Carola Hannes und Luzia Heiler.

Verbunden war dieser zweitägige Flohmarkt mit Bewirtung. Der Tierschutzverein hat mit Karl Weber und Markus Straub eigene Köche, die immer für einen Gaumenschmaus sorgen. Geöffnet war auch das Tierheim, hier konnten die Besucher den Katzen, Kaninchen und den anderen Tieren die notwendigen Streicheleinheiten verpassen.

Der nächste Flohmarkt steht schon vor der Tür, es ist der 9. Nachtflohmarkt, der traditionell in der Bürgerhalle in Unadingen stattfindet, ebenfalls mit Bewirtung, einer Sektbar, Tombola und einem separaten Kinderflohmarkt.