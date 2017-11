Löffingen Ein Blick in die Tiefe

Das Aufgabenfeld war klar gestellt. Nach dem Überblick über die unterschiedlichen Werke der 14 Künstler mussten sich die Schüler für ein Werk entscheiden, das sie genauer unter die Lupe nahmen. In Gruppen oder einzeln saßen die Schüler vor ihrem "Lieblingsbild", um es zu skizieren, einzuordnen und zu beschreiben. Interessant und spannend waren die Gedanken der Schüler über die Beurteilung ihres ausgesuchten Bildes. "Was wollte wohl der Künstler den Betrachtern zeigen?" Dieser Blick in die Tiefe war erstaunlich und demonstrierte, dass Kunst, Gefühle hervorruft, Fragen stellt und dabei auf ganz unterschiedliche Antworten stößt. So hatte Künstler Armin Burghagen sein Kunstwerk "Restzeit" als Thema der schönen Vergänglichkeit gewählt. "Man ahnt, es könnte ein kleiner Rest eines Großen sein", so hatte der Künstler seine Ideen dem Kunstverein mitgeteilt. Erstaunlicherweise entdeckte so mancher Schüler hier eine Unterwasserwelt mit einer Qualle. "Der Besuch der Schüler und deren Gedanken sind eine Bereicherung für die Gemeinschaftsausstellung", erklärte die Vorsitzende des Kunstvereins, Silvia Bächle.