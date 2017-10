Löffingen Ein Abend mit Poesie und Musik

Die Göschweiler Rochuskirche wird erneut in die Musikszene eingebunden. Nach dem Auftritt des Ensembles "Via Florum" mit Musik aus der Renaissance und des Barocks, hieß es im September "Klangraum Rochus" mit der Sopranistin Chloè Lèvy und Marcus Hagemann mit dem Violoncello.

Nun steht ein weiterer musikalischer Leckerbissen auf dem Programm: Am Freitag, 20. Oktober, ist die Formation "Olga B." in der Rochuskirche zu hören. Die vier Musikerinnen haben für die Rochuskirche das Programm mit "Berührt" betitelt und versprechen einen Abend voller Poesie und Musik. Ein abendfüllendes Programm mit humorvollen Einlagen, das die Vielfalt des Lebens enthüllt und die Zuhörer bezaubert, so versprechen die Künstlerinnen.

Christine Kleiser (Violine), Eveline Tritschler (Akkordeon), Renate Maier (Kontrabass) und Beate Metzler (Klarinette) spielen Walzer, Klezmer, Filmmusik und klassische Stücke. Hinzu kommen argentinische Tangos und erfrischende Eigenkompositionen. "Die Musik lässt Bilder entstehen. Sie ist tiefgreifend, berührend und lebt von den frei improvisierten Akzenten, wobei die Texte dazu abgestimmt sind", informiert Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.