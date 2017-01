Löffingen Ehrenamt mit großer Bedeutung

Dies unterstrich Maria Wassmer: "Von Anfang an war unser Ziel für die Geflüchteten Brücken zu bauen, damit sie bei uns in Löffingen ankommen, in einer kleinen Stadt in Europa mit fremder Kultur, fremder Sprache, fremden Regeln und Gewohnheiten. Diese Brücke sollte nicht nur Geflüchtete in unser gewohntes Lebensumfeld eingliedern, sondern auch den Löffingern helfen, auf fremde Menschen zuzugehen." Maria Wassmer machte auch deutlich, dass der Helferkreis nicht zwischen der Bedürftigkeit von Geflüchteten und hilfsbedürftigen Einheimischen unterscheide, sondern einfach nur helfe. Sie appellierte an die Löffinger, keine Angst vor den Fremden zu haben, sondern mit Empathie auf sie zuzugehen. Allerdings könnte Integration nur gelingen, wenn die Regeln, die bei uns gelten auch deutlich angesprochen und eingefordert werden. Unterstützung bekommt der Flüchtlingshelferkreis durch die Flüchtlingsbeauftragte Claudia Beha. Auch mit der Einstellung von Claudia Beha ging Löffingen einen beispielhaften Weg, der vorbildhaft sei, so Wassmer.

Geehrt wurde der Flüchtlingshelferkreis, der sich regelmäßig jeden zweiten Freitag im Monat um 19 Uhr im DRK-Haus trifft. Zu den Geehrten zählen: Lioba Allinger, Silvia Bächle, Maria Burger, Gerhard und Magda Ebi, Edith Flammang, Regina Hasenfratz, Uli Heiler, Claudia Ketterer, Ute Kienzler, Jennifer Knöpfle, Anna Lange, Susann Marder, Monika Marx, Gisela Obert, Anja Pfeifer, Emmy Scherzinger, Ursula Schmidt, Judith Scholz, Heinrich Schwörer, Joachim und Laura Streit, Maria und Werner Waßmer, Agnes Willmann und Heid Maichle-Duttlinger.