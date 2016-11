Löffingen-Unadingen (sri). Zeugen eines Einbruchs sucht die Polizei: Unbekannte drangen am Freitag, zwischen 16 und 19 Uhr, gewaltsam in ein Anwesen in Unadingen an der Kirchäckerstraße ein. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Aufgrund der angerichteten Verwüstung kann der Diebstahlschaden laut Polizei bislang noch nicht abschließend beurteilt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Löffigen, Telefon 07654/80 60 60, in Verbindung zu setzen.