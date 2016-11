Löffingen Drei Orchester – ein Hörgenuss

Löffingen. Das Konzertorchester des Handharmonikaspielrings (HHS) präsentierte anspruchsvolle und doch gefällige Literatur. Schon mit den "Doldinger Movie-Hits" hieß es zurücklehnen, genießen und Tatort, das Boot oder ein Fall für zwei einfach nochmals zu erleben. Seine Klasse als Komponist bewies Dirigent Waldemar Lang mit der Eigenkomposition "Casi un Tango".

Erfrischend diese Verbindung zwischen den lyrischen Anteilen und der impulsiven Tanz-Interpretation.

Kaum war der Applaus verklungen, ging es weiter zu einem der erfolgreichsten Musicals "Hey Dolly", welches der Handharmonikaspielrings lebendig und frisch aufleben ließ. Dass das Orchester auch in der Pop-Geschichte zuhause ist, zeigte sich mit "Englishman in New York", ein Song, den vor allem Sting bekannt gemacht hat. Mit "Greatest Hits" – wie "Breakfast in America", "Logical song", "Dreamer und It's raining again" – setzte das Orchester auf die Rock- und Popszene.