Löffingen Dorfladen ist eine Erfolgsgeschichte

Ehrenamtliche Helfer: Der Dorfladen kann als Vorzeigeobjekt und in vielerlei Hinsicht bezeichnet werden. Eine davon ist die Ehrenamtsarbeit, die hier besonders ausgeprägt ist. Dies fing bereits beim Umbau an. Hier waren es vor allem Rötenbacher Bürger und Handwerker, welche über 1500 Stunden ehrenamtlich renoviert haben, so dass am 12. Dezember 2013 ein modernes einladendes Geschäft mit viel Flair eröffnet werden konnte. Auch heute stehen 30 Ehrenamtliche zur Verfügung, um einzuräumen, Büroarbeiten zu tätigen, zu putzen, Inventur zu machen, Fahrdienste zu leisten und vieles mehr.

Kommunikationstreff: Durch den Dorfladen ist die Nahversorgung gesichert. Doch der Rötenbacher Dorfladen ist weitaus mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit. Nicht zu unterschätzen ist der Kommunikationstreff, den das Café bietet. Die Organisatoren bieten hier viele Möglichkeiten – vom Kaffeeklatsch über den Dorfladen-Cego, Kreativmarkt bis hin zum Kinderflohmarkt wird hier alles für junge Familien bis hin zu den Senioren geboten.

Regionalität: Im Dorfladen gibt es sehr viele regionale Lieferanten und Produkte von Direktvermarkter. "Damit setzt man ein klares Zeichen", so Helmut Büchele, "um die Infrastruktur zu stärken." Die Arbeitsplätze werden also nicht nur durch den Dorfladen selbst gegeben mit fünf Festangestellten, sondern auch die Stärkung der Landwirtschaft wird mit diesem Konzept unterstützt.

Fahrdienst: Seit geraumer Zeit gibt es immer donnerstags einen Fahrdienst von Friedenweiler nach Rötenbach und zurück. Auch hier engagieren sich ehrenamtliche Helfer, um den Kleinbus zu steuern. Außerdem bietet der Dorfladen einen kostenlosen Lieferservice nach Hause, um hier Gehbehinderte oder Kranke zu unterstützen.

Im Dezember 2013 wurde der Rötenbacher Dorfladen als Genossenschaftsladen eröffnet. Bereits 2015 wurde eine schwarze Null geschrieben und ein Gewinn von 5000 Euro erwirtschaftet. Über 2400 Artikel gibt es im Dorfladen, der sich in zahlreichen Aktionen auch sozial einsetzt. Mit Aktionen wie "Armut gibt es auch in unserer Nähe" wurde etwa im Dezember ein Spendenaufruf für die Hochschwarzwälder Tafel gestartet. Wer mithelfen möchte, etwa beim Einräum-Team, kann sich unter Telefon 07654/87 43 melden.