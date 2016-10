Löffingen Dittishausen ist bei Gästen gefragt

Löffingen-Dittishausen. "Alleine in den Sommermonaten von Juni bis September gab es 15 500 Übernachtungen zu verzeichnen. Damit war der Ferienort während der Ferienzeit ausgebucht", informierte Jessica Scherzinger. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass die Gäste nicht nur ein paar Tage, sondern mindestens eine Woche bleiben. "Es ist ein leichter Anstieg der Übernachtungen zu verzeichnen", freut sich Jessica Scherzinger.

Die meisten Gäste kommen nun aus Deutschland, ein allgemeiner Trend der in der Tourismusbranche zu sehen sei. "Die Unsicherheiten und Anschläge machen auch vor den Urlaubern nicht Halt", erklärt die Tourismusfachfrau. Blickt man auf die Gäste aus dem Ausland, so stehen die Spanier, Israelis und Niederländer oben an. Die Gäste liebten die Ruhe und die grüne Umgebung, um zu entschleunigen und dann gestärkt in den Alltag zu starten.

Doch dies sei sicherlich nicht das einzige Kriterium, auf das die Gäste Wert legen. Seit nun sieben Jahren haben die Gäste freien Eintritt ins Hallenbad, Freibad und am Skilift, was gerade bei Familien gut ankomme. Auch die beiden altersunterschiedlich gestalteten Kinderspielplätze würden von den Familien gerne genutzt. Ein weiterer Vorteil, so Jessica Scherzinger, sei die Möglichkeit, mit befreundeten Familien anzureisen, da gleich mehrere Unterkünfte in unmittelbarer Nähe gemietet werden können. Ein weiteres Plus in Dittishausen sei das spezielle Angebot an Ferienhäusern, die zur Alleinnutzung sind. "Dies gibt es nicht oft", betont sie.