Löffingen Die Unadinger sind topfit

Löffingen-Unadingen. Bubble Soccer oder Tanz waren die Hits beim Tag des Sports, der trotz zwischenzeitlichen Regenschauern viele Teilnehmer und Zuschauer anlockte.

Bubble Soccer

Ein Fußballturnier der anderen Art war das erstmals durchgeführte Bubble Soccer. Hier steckten die Fußballer in aufblasbaren großen Bällen. Lediglich die Beine schauten heraus. Der Rest steckte im transparenten Ball, für die Zuschauer ein Spiel, das gute Laune machte. In den Bällen kämpften die Teams – jeweils fünf gegen fünf – um Tore. Erlaubt war alles, um den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Der trendige Sport aus Skandinavien kam in Unadingen gut an, hier trafen die Initiatoren Tobias Naber, Dominik Wolf und Janik Happle voll ins Schwarze. Acht Minuten dauerte jedes Spiel, was äußert kräftezehrend war, so Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach, der ebenfalls mitspielte.