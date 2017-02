Löffingen Die Perspektive ist positiv

Den Kindergarten aufzugeben war für die Gemeinde zwar schwer, aber unvermeidbar. Auch hier versteht es Bachheim, mit den Gegebenheiten positiv umzugehen. Die acht Kinder werden mit dem Taxi zum Kindergarten nach Una­dingen gefahren. Eine optimale Lösung, die auch den ersten Kontakt der Kinder mit den späteren Schulkollegen darstellt.

Junge Familien zählen

Die Grundschule Bachheim / Unadingen wird seit 2014 von Rektorin Susanne Marx geleitet "ein Glücksfall", wie Eltern und Ortschaftsrat unterstreichen. Im Schulgebäude Bachheim werden die Erst- und Zweitklässler unterrichtet. Auch wenn Bachheim aktuell keine Erstklässler hat, setzt man weiterhin auf junge Familien. "Es ist allerdings eine Trendwende nach oben zu verzeichnen, wie der Blick in den Kindergarten zeigt", unterstreicht Ortsvorsteherin Petra Kramer.

Als einziger Ortsteil hat Bachheim eine Ortsvorsteherin. Petra Kramer wurde im Jahr 2014 als Nachfolgerin von Berthold Meister gewählt. Die 51-jährige Industriekauffrau hat sich schon nach kurzer Zeit zur kompetenten Ansprechpartnerin für alle Belange der Bachheimer entwickelt. Schritt für Schritt geht sie den Weg, ihre Heimatgemeinde weiter zu einem idealen Ort für jede Generation auszubauen.

Bachheim kann mit einem intakten Vereinsleben aufwarten, zu dem Landfrauen, Musikverein, Kirchenchor, Narrenverein, Sportkegler und die Feuerwehr sowie gleich mehrere Musik-Bands gehören. Das erste Doppelkonzert mit dem Kirchenchor und dem Musikverein im vergangenen Jahr ist ein weiteres Beispiel der gut funktionierenden Bachheimer Vereinswelt.

Im Ort wird Tradition gepflegt, etwa das Patrozinium, das stets an Peter und Paul gefeiert wird. Es ist ein Kirchenfest mit weltlichem Aspekt, dem bekannten Nudelfest. Von weit her kommen die Gäste, um die berühmte Nudelsuppe zu essen. Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt sind auch die Pfingstwandertage vom Narrenverein, doch auch hier steht die gesamte Vereinswelt hinter den Organisatoren.

Friedenweiler (gb). Die Narren stehen in den Startlöchern und bei den Organisatoren des Narrenvereins Friedenweiler laufen die letzten Vorbereitungen: Der 50. Geburtstag des Narrenvereins wird vom 17. bis 19. Februar groß gefeiert mit einem Brauchtumsabend, Kinderumzug, Freinacht und einem großen Jubiläumsumzug.

Vor 50 Jahren wurde Ernst Schwörer aus Kleineisenbach der erste Narrenvater des Vereins, 1969 übernahm Hansi Knoll das Amt für stolze 32 Jahre, bevor es an Bernhard Dietrich ging. Seit 2008 führt Christian Löffler den Verein.

Seit 1975 gehört der Friedenweiler Narrenverein mit den Wurzelbrüdern und den Tannenwibli der Schwarzwälder Narrenvereinigung an. Dies führt zum Freundschaftstreffen mit 55 Gruppen, darunter 26 Musikkapellen von der Schweiz bis in die Ortenau. Beim Jubiläumsumzug am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr werden 2900 Hästräger erwartet.

Das Jubiläumswochenende beginnt schon am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr in der Benedikt-Winterhalder-Halle, wenn die Narren zum Brauchtumsabend einladen. Am Samstag ist Friedenweiler dann ganz in närrischer Hand. Dem "Narresome" wird beim Kinderumzug um 13.30 Uhr Rechnung getragen. Die Kinder werden anschließend im Fürstenbergsaal ihre Fasnet mit Kinderprogramm feiern. Um 17 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt, bevor der Startschuss zum Sternmarsch um 18.30 Uhr fällt. Aus drei Richtungen kommen 21 Narren- und Musikgruppen, um sich in der Ortsmitte zu vereinen. Ab 20 Uhr öffnen alle Zelte, der Fürstenbergsaal und Schlosskeller zur Freinacht.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit der Narrenmesse, um 11 Uhr findet der Zunftmeisterempfang statt. An beiden Tagen hat der Narrenverein einen Busservice eingerichtet, der die Narren nach Rötenbach, Neustadt, Eisenbach, Bonndorf, Boll, Bräunlingen, Unterbränd, Döggingen, Göschweiler, Dittishausen, Unadingen, Bachheim, Reiselfingen, Seppenhofen und natürlich nach Löffingen holt und bringt. Zwischen Rötenbach und Friedenweiler verkehrt ein Pendelbus. Der Fahrplan ist auf der Internetseite des Narrenvereins Friedenweiler zu finden.