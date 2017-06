Löffingen Die Besten schickt man in die Wüste

Nationaltrainer bringt dem Team die notwendigen Kniffe bei

"Erfahrung ist die halbe Miete", erklärt Cedrik Knöpfle, dies zeigte Raphael Rossol (Deutsche Meister 2015 aus Niedersachsen), der seither bei den Wettkämpfen mit dabei ist. Zudem scheidet Raphael im kommenden Jahr aus dem Team aus. Der Löffinger Fliesen- und Mosaikleger freut sich auf das gemeinsame Training im Bundesleistungszentrum. "Hier wird uns Nationaltrainer Roland Filkorn alle notwendigen Kniffe beibringen", sagt Cedrik Knöpfle. Es sei eine riesige Herausforderung und eine tolle Chance für das berufliche Weiterkommen.

Neben dem beruflichen Training hält sich Cedrik Knöpfle auch sportlich fit, vor allem durch Laufen. Die Herausforderung in Abu Dhabi dürfte in erster Linie zwar beruflicher Natur sein, nicht zu unterschätzen ist aber das heiße Klima im Wüstenstaat. "Zwar sind die Meisterschaften in klimatisierten Hallen, doch der ständige Wechsel von drinnen nach draußen wird nicht einfach sein", sagt das Löffinger Talent.

Unterstützung bekommt Cedrik Knöpfle von seiner Familie. Vor allem Bruder Eric Brie-Knöpfle hat ihm als Ausbildungsmeister an der Fachschule in Donaueschingen einiges beigebracht. Gut umsetzen konnte er dies bereits bei der Ausscheidungsqualifikation, welche nicht nur handwerkliches Geschick und Kreativität, sondern auch viel an Mathematik voraussetzte, um präzise den Spitzbogen als Nische mit Sitzbank und Fußboden mit Schneidemotiven – angelehnt an die kommende WM – zu fertigen.

"Die Frage war, wie man zeitlich effizient und präzise die anspruchsvolle Aufgabe bewältigen kann", erinnert sich Cedrik Knöpfle. Mit seinem zweiten Platz ist der Löffinger deshalb sehr zufrieden.

Neben den Europameisterschaften im kommenden Jahr und den Weltmeisterschaften strebt Cedrik Knöpfle im kommenden Jahr die Meisterprüfung an.

Die 44. Berufsweltmeisterschaften Worldskills finden im Oktober in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Erwartet werden 1300 Jugendliche aus 77 Ländern und Regionen der Welt. In 51 Wettbewerben werden sie sich vom 14. bis 19. Oktober beruflich messen. Die Teilnehmer dürfen nicht älter als 22 Jahre sein. Aus Deutschland haben sich 42 Teilnehmer angemeldet. Die World­skills 2017 stehen unter der Schirmherrschaft von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi.