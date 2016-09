Löffingen Der Schulalltag hat sie wieder

Für die Grundschule Bachheim-Unadingen beginnt der Unterricht der Klassen drei und vier am Montag, 12. September, um 7.30 Uhr in der Schule in Unadingen. Für die Zweitklässler fängt die Schulzeit um 8.10 Uhr in der Schule in Bachheim an.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche für die Klassen sechs bis zehn beginnt im S chulverbund Löffingen das neue Schuljahr. Nach dem Gottesdienst findet der Unterricht statt. Die Einschulung in die Grundschulförderklasse erfolgt am Dienstag, 13. September, um 9 Uhr.

Die neuen Fünftklässler werden am Dienstag 13. September um 14 Uhr in die Werkrealschule und Realschule aufgenommen. Mit einer kleinen Feierstunde in der Festhalle Löffingen beginnt für sie ein neuer Schulabschnitt.

Auch für die Schüler der Grundschule Rötenbach beginnt der Unterricht am kommenden Montag. Unterrichtsbeginn ist für die Klassen zwei bis vier um 8.45 Uhr, Unterrichtsende ist um 12.25 Uhr. Für die Schulanfänger beginnt die Schule am Mittwoch um 9 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Benedikt-Winterhalder-Halle die Schule.

Mit dem neuen Schuljahr wird Silke Keller die Leitung des Schulverbunds Löffingen übernehmen. Die Pädagogin war bisher als Konrektorin an der Realschule in Donaueschingen aktiv. Ihr Anliegen ist es, den Bedürfnissen der Schüler, Lehrer und Eltern mit einem offenen Ohr gerecht zu werden.

Schüler als Individuen

Als Konkretorin an der Werkrealschule in Müllheim und zuletzt an der Grundschule Ballrecht-Dottingen führte der Weg der neuen Rektorin Saskia Bea nun an die Grundschule Löffingen. Ihr großes Anliegen ist eine individuelle Betreuung der Schüler.

Löffingen (gb). Spektakulär geht es am heutigen Samstag und morgigen Sonntag im Stettholz zu, wenn 35 Teilnehmer mit ihren Enduros über die Sprunghügel "fliegen", durch Wassergräben und Schlammpfützen preschen, über Baumstämme springen oder Steilwände hinaufziehen. Die Rede ist von der "Enduro-Challenge", zu welcher der Automobilclub in Löffingen einlädt. Mit mehreren Helfern wurde die Strecke präpariert und in einen Geschicklichkeits-Parcours verwandelt. Gefragt sind bei den Fahrern Können, Mut und sicherlich auch eine Portion Glück.

Dieses Geländesport-Event hat mittlerweile weltweiten Kultstatus angenommen. In Löffingen geht es bereits zum sechsten Mal über Stock und Stein und lockt jede Menge Geländesportfans an, hofft ACL-Vorsitzender Randy Isele. Der Kurs auf dem Stoppelfeld ist sehr anspruchsvoll und fordert von den Fahrern und Maschinen alles ab. Etwa sieben Hindernisse sind auf der rund 700 Meter langen Parcoursstrecke eingebaut. Natürlich hoffen alle auf Wetterglück, damit die Fahrer nicht in Schlamm und Wasser versinken.

Neben den 35 Teilnehmern kann auch der Nachwuchs sein Geschick auf den Enduros zeigen. Das Training und Qualifying ist am heutigen Samstag zwischen 15 und 19 Uhr. Das Rennen selbst steigt am morgigen Sonntag in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr. Am heutigen Samstag findet im Anschluss noch eine Race-Party statt.