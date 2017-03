Löffingen Der Nachwuchs bereitet etwas Sorgen

Jahresrückblick

Die SML ist ein Kulturträger, der selbst bis in der heiligen Stadt Rom spielt aber auch zahlreiche Musikfreunde ins Baarstädtchen holt, resümierte Bürgermeisterstellvertreter Walter Keßler. Sicherlich war das Musizieren bei der Fronleichnams-Prozession in Rom für die Musiker ein unvergessliches Erlebnis, es habe aber auch die gute Zusammenarbeit mit den Musikvereinen im Ösch gezeigt, denn Bachheim ist für die SML in Löffingen eingesprungen, freute sich Dirigent Thomas Epple. Musikalisch hatte die SML, so Martina Bertleff, auch noch zum Jahres-, Muttertags- und Kirchenkonzert eingeladen und beteiligte sich an weltlichen und kirchlichen Anlässen. Hervorzuheben ist die Kooperation mit dem Haus Lebensheimat, aber auch das Matinee-Konzert in Höchenschwand. Fest verwurzelt ist die SML im Stadtleben, angefangen von Fastnacht bis hin zu kirchlichen und weltlichen Anlässen.

Finanzen

Ein Jahresplus legte Sabrina Scheuble der Versammlung vor. Ein riesiges Zahlenwerk, welches zeigt, dass ohne die Konzerte, das Städtle- oder Sommerfest die Ausgaben für die Ausbildung, Noten, Instrumenten und deren Reparaturen sowie Uniformen nicht finanziert werden könnten.

Satzungsänderungen

Zahlreiche Satzungsänderungen hatte Thorsten Schelb vorbereitet, welche einstimmig beschlossen wurden. Die wesentliche Änderung sieht einen Beirat vor, welcher den Vorstand in Zukunft erweitert. Auch wenn die Vereinsämter grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt werden, so können die Vorstandsmitglieder doch für ihren Arbeits- und Zeitaufwand eine Ehrenamtspauschale erhalten.

Statistik

Im vergangenen Jahr hatte das sinfonische Blasorchester 21 Auftritte, das Jugendblasorchester sechs, das Vororchester vier, die Löffinger Musikanten drei und das Bläserensemble zwei. 42 Proben wurden durchgeführt, mit zusätzlichen Registerproben.