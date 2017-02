Löffingen Das große Stelldichein der Hansele

Löffingen-Göschweiler (gb). Die Hansele folgen einer langen närrischen Tradition. Die freundlichen Gesellen verschenken ihre "Guzzele" an Kinder und sorgen dafür, dass die alten Hanselesprüchle nicht verloren gehen und neue hinzukommen. Während die Löffinger, Göschweiler, Unadinger oder Rötenbacher Hansele auch in anderen Orten bei Umzügen anzutreffen sind, lässt sich der Reiselfinger und Seppenhofer Hansele nur im Ort sehen. Dies liegt daran, dass in beiden Orten die Figuren an Familien gebunden sind. So entstammen die acht Reiselfinger Hansele aus der Familie Steidle.