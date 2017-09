Löffingen CDU-Mann Felix Schreiner gewinnt Direktmandat

Löffingen (gb). Enttäuschung gab es in Löffingen nach der Wahl – vor allem über den starken Anstieg der AfD. Die Kommunalpolitiker sehen den Einzug der AfD in den Bundestag sehr kritisch. Erfreut ist man dagegen, dass Felix Schreiner (CDU) das Direktmandant gewonnen hat und in den Bundestag einziehen wird, ebenso wie Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), die über die Landesliste hineinkommt.