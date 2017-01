Löffingen (tom). Zwei baulichen Maßnahmen auf dem Areal des städtischen Bauhofs stimmte der Gemeinderat auf Antrag der Stadtverwaltung bei seiner jüngsten Sitzung zu. Demnach wird das Salzsilo, das ursprünglich an der Stirnseite der Fahrzeug- und Lagerhalle platziert werden sollte, an einem anderen Standort nahe des Blockheizkraftwerks aufgestellt. Außerdem soll das Fundament so dimensioniert werden, dass im Bedarfsfall ein zweites Silo installiert werden kann. Am bislang geplanten Standort hätte, so Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel, das Salzsilo für unnötig beengte Platzverhältnisse gesorgt. Zum anderen wird als Anbau an das Blockheizkraftwerk auf dem Bauhof ein Carport errichtet, in dem der Pistenbully, insbesondere in den Sommermonaten trocken untergestellt werden soll. Bislang stehe dieser ganzjährig in der Fahrzeug- und Lagerhalle und blockiere dort Stellflächen. Der Carport soll auf zwei Seiten offen gehalten werden. Im Winter, wenn es erforderlich ist, soll das Fahrzeug weiterhin in der Halle unterkommen.