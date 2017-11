Löffingen Bürgermeister würdigt hervorragende Leistungen

Löffingen-Dittishausen (pb). Für hervorragende Leistungen wird Bürgermeister Tobias Link Sportler auszeichnen: Auf der Liste der Sportlerehrung am Donnerstag, 30. November, 19 Uhr, stehen 21 Einzelsportler und fünf Mannschaften. Die Ehrung findet im Haus des Gastes in Dittishausen statt. Die Vereine konnten die Sportler vorschlagen, die sich durch ihre Leistungen in den Blickpunkt der Sportwelt gestellt haben. Sport hat im Baarstädtchen einen großen Stellenwert, was sich durch die zahlreichen Sportstätten, aber auch die vielen unterschiedlichen Sportmöglichkeiten zeigt.