Löffingen Bürgerhalle wird zum Eldorado

Kristin Schulz: Jedes Jahr kommt Kristin Schulz aus Österreich aus der Nähe von Kitzbühel zum Nachtflohmarkt angereist. Aus der Touristfachfrau von einst ist heute eine Bäuerin mit fast 90 Tieren geworden. Beim Flohmarkt hat sie nicht nur so manches Kleidungsstück verkauft, sondern sie macht auch kräftig Werbung für ihre Gästezimmer und das Skigebiet mit der Schirmbar. Dort ist sie auf 2000 Metern Höhe anzutreffen.

Verköstigung mit Tombola: Der Nachtflohmarkt ist ein Ort zum Kaufen, Verkaufen, und vor allem auch der Kommunikation. So lädt der Tierschutzverein selbst immer an die Sektbar oder zum leckeren Essen ein. Für Letzteres sorgen die Köche Karl Weber, Markus Straub und Fabian Heiler. Insgesamt waren 20 Helfer um Carola Hannes im Einsatz.

Kaum ist der Nachtflohmarkt vorbei, steht in zwei Wochen der Weihnachtsflohmarkt beim Löffinger Tierschutzverein an. Am Samstag 18., und Sonntag, 19. November, wird es im Tierheim an der Jungviehweide in Löffingen alles rund um die Advents- und Weihnachtszeit geben. Dazu eine große Auswahl an selbstgebackenem Kuchen und natürlich leckeres Mittagessen. Dieses gibt es ab 12 Uhr, der Flohmarkt selbst ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.