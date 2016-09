Löffingen Breitgefächertes Angebot

Ebenso vielfältig ist auch die Musikrichtung, die von Klassik, über Popularmusik bis Jazz reicht. Nach Möglichkeit findet der Unterricht in den einzelnen Gemeinden statt, sehr oft auch in den Schulgebäuden, wie beispielsweise an der Grundschule Löffingen oder im Kreisgymnasium Titisee-Neustadt. Dabei wird auch dem Ganztagsunterricht Rechnung getragen, wie Götz Ertle bestätigt.

Im Zeichen des demografischen Wandels hat sich die Jugendmusikschule schon seit geraumer Zeit auch den älteren Musikschülern geöffnet. Das Musizieren oder das Erlernen eines Instruments hat im dritten und vierten Lebensabschnitt eine ganz besondere Bedeutung, wie jüngste Studien zeigen. Hinreichend bekannt ist die positive Entwicklung von Musik von Kindern und Jugendlichen, wobei Babys und Kleinkinder eine angeborene Fähigkeit zur rhythmischen Bewegung haben. Doch nun zeigen Studien, dass Musizieren Alterserscheinungen mindert und bei Demenz eine wichtige Rolle spielt.

Im kommenden Jahr feiert die Jugendmusikschule (JMS) ihren 40. Geburtstag. Zwölf hauptamtliche Lehrkräfte und 32 Mitarbeiter unterrichten vor allem auch in den neun Hochschwarzwaldgemeinden Titisee-Neustadt, Löffingen, Friedenweiler, Eisenbach, Lenzkirch, Schluchsee, Feldberg, Hinterzarten und Breitnau. Als nächster Termin steht am 3. Oktober ein Konzert in Schluchsee an, am 15. Oktober ist die Nacht der offenen Kirchen in Neustadt und in Löffingen wird es am 12. November das zweite Semesterkonzert geben.

Kontakt: jungendmusikschule@titisee.de