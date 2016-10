Löffingen Breidel leitet Narrenjugend

Das Verbandsjugendgremium erhielt mit der neuen Schriftführerin Elisabeth Braun von der Hexenzunft Villingen ein neues Gesicht. Die Kasse bleibt in den Händen von Dorothea Wieck von den Stadthexen Donaueschingen. Ergänzt wird das Gremium durch die neue Beisitzerin Bettina Nock von den Buchberghexen Aufen und Simone Vosseler von den Stadthexen Donaueschingen. Als Kassenprüfer wurden gewählt Kim Simon vom Narrenverein Wolfbach Rolli Pfaffenweiler und Sabine King von der Osemalizunft Tannheim. Beim Herbstkonvent im Brigachtal war der neue Verbandsjugendleiter erstmals in den Reihen des Präsidiums der Narrenvereinigung zu finden. Der 44. Herbstkonvent der Narrenvereinigung wurde von der Narrenzunft Brigachtal in der Festhalle Kirchdorf ausgerichtet.