Löffingen Blasmusiker begeistern mit Musical

Löfffingen-Göschweiler. Doch zunächst gab es Modernes von der Bläserjugend unter der Leitung von Jens Heringshausen. Eingängige Melodien mit einem flotten Rhythmus unterlegt und als Zugabe "Feliz Navidad" hatte der frischgebackene Dirigent mit seinen Schützlingen eingeübt. Und das trotz der anspruchsvollen Ausbildung, die er an zehn zum Teil verlängerten Wochenenden an der Musikakademie in Staufen absolviert hatte. Als kleine Anerkennung erhielt er zwei Musical-Karten für "Mary Poppins" in Stuttgart.

Einen ganz besonderen Dirigenten hat die Trachtenkapelle mit Martin "Flake" Sedlak. Ein Taktstock ist ihm fremd, er dirigiert nicht nur mit den Händen und Armen, sondern der ganze Körper geht mit. Er scheint die Musik zu leben. Und er ist in ­traditioneller Blasmusik verwurzelt. Dass er aber auch Neuem aufgeschlossen ist, zeigt er immer wieder.

So war er auch sofort Feuer und Flamme, als Gottfried Hummel, Mitglied der Trachtenkapelle und Dirigent in Hinterzarten und Tengen, mit einer achtseitigen Partitur eines selbst komponierten Musicals umarrangiert für Blasmusik, auf ihn zukam. Zusammen mit dem Liedermacher Georg Spindler hatte er das Material für das Kinder- und Jugendtheater geschrieben. Dort war es im Herbst 2015 uraufgeführt worden. Da die Sänger vorwiegend Mitglieder der Trachtenkapelle sind, standen sie für das Jahreskonzert ebenfalls zur Verfügung. So wurden die begeisterten Zuhörer während 40 Minuten in acht Songs in die Welt der Computer entführt.