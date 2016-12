Löffingen Bilder für Patienten

In diesem Jahr kümmerten sich neun Jungen und Mädchen von zwei bis 14 Jahren in Begleitung von Betreuungsleiterin Daniela Waldvogel sowie den engagierten DRK-Helfern Lena Nicklaus, Daniel Englisch und Isabel Meßmer um die Verteilung der Geschenke. Martin Große, Geschäftsführer der Helios Klinik Titisee-Neustadt, dankte den Helfern. "Wir möchten allen Patienten, insbesondere denen, die über Weihnachten in der Klinik bleiben werden, den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten. Die selbstgemalten Bilder sind eine nette Geste, daher freue ich mich sehr über den Besuch", sagte er.

Nach der Begrüßung legten die kleinen Helfer los. Ohne Berührungsängste wurden die mit der Farbschleuder hergestellten, bunt besprenkelten Bilder an Patienten und Angehörige verteilt. Über 300 Werke kamen dank des eifrigen Tupfens und Malens der Kinder und ihrer Betreuer zusammen. Vier Wochen haben sie gebraucht. Doch die Mühe hat sich gelohnt, auch im pädagogischen Sinne. "Wir zeigen den Kindern auf diese Weise, dass es Menschen gibt, denen es weniger gut geht. Sie lernen, dass auch kleine Gesten viel bewirken können", freut sich Betreuungsleiterin Daniela Waldvogel.

Nach nur wenigen Zimmern hatten die mutigsten Kinder den Bogen raus: Anklopfen, hereinspazieren und den Patienten mit breitem Lächeln die Bilder überreichen. Die freuten sich riesig über die Geschenke. "Eine tolle Aktion", sagte Dorothea Grüninger, die Angehörige besucht. "Das bringt richtig Weihnachtsstimmung in die Klinik". Am Ende waren sogar noch Bilder übrig. Diese werden in den nächsten Tagen an neue Patienten verteilt.