Löffingen Bewegungsangebot wird stetig erweitert

Rektorin Saskia Bea wird am 13. September 58 Erstklässler begrüßen dürfen. Zwei Klassen wird es in Löffingen geben, sie werden am Nachmittag eingeschult, eine Klasse gibt es in der Außenstelle Göschweiler, für sie beginnt der Schulstart bereits am Vormittag. Ein Tag zuvor ist die Grundschulförderklasse an der Reihe. "Hier liegen noch keine Schülerzahlen vor", erklärte die Rektorin. In der Grundschulförderklasse werden die Kinder des Hochschwarzwalds in einem Jahr auf die Grundschule vorbereitet. Die digitale Schule hat auch in Löffingen Einzug gehalten. So konnten für alle dritten und vierten Klassen ein Klassenlaptop angeschafft werden. Im kommenden Jahr wird die weitere Digitalisierung im Fokus stehen. Diesbezüglich wird sich die Schulleitung vom Kreismedienzentrum beraten lassen.

Derzeit läuft schulintern auch die Erprobungsphase für einen neuen Feedbackfragebogen. Mit ihm können sich Lehrer und Schüler gegenseitig Rückmeldung geben. Ein Selbsteinschätzungsbogen für die Schüler soll noch dazukommen. Nach der Erprobung soll der Fragebogen für alle Klassen eingeführt werden. Wie Rektorin Bea auf Anfrage erklärte, ist die Schule gerade dabei, einen konkreten Fortbildungsplan für das kommende Schuljahr zu erstellen. Derzeit sind 189 Schüler in der Grundschule Löffingen gemeldet. Für sie gibt es verschiedene Betreuungsmodelle. Hierzu zählt auch das Mittagessen, welches in der Schulmensa eingenommen wird. Das Essen wird vom Altenpflegeheim St. Martin geliefert. Die Stadt Löffingen bietet für die Grundschule vier Tage Ganztagsbetreuung mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Spiel und Sport an.

Ganz wichtig sind den Lehrerinnen die Bewegung der Kinder. Der Schulhof und das Bewegungsangebot werden deshalb stetig erweitert. Die Teamleiterin der Ganztagsbetreuung Claudia Benitz, sie hat das Amt seit 2011 inne, besucht mit den Schülern sehr gerne auch die Löffinger Stadtbücherei oder benutzt den Lesekoffer, um die Lesekompetenz zu fördern.