Löffingen Betreuungszeiten erweitert

Die zusätzlichen Kosten für die Ausweitung der Betreuungszeiten an der Löffinger Grundschule würden sich laut einer ersten Kostenschätzung der Stadtverwaltung auf zirka 12 000 Euro jährlich belaufen. Außerdem müsse, erklärte Link, die Gebührenkalkulation angepasst werden: "Wird die Leistung ausgeweitet, steigt auch der Preis, der dafür zu entrichten ist", meinte der Bürgermeister.

Was die Ferienbetreuung während der Sommerferien anbelangt, will sich die Stadt im Zuge der weiteren Planungen auch mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) abstimmen, da diese in den Ferien Tagesangebote für Kinder bewirbt. Das Ferienprogramm werde, stellte Bürgermeister Link fest, nicht ohne personellen Mehraufwand zu bewerkstelligen sein. Je nachdem müssten eventuell weitere Betreuungskräfte eingestellt werden. Näher beziffern ließen sich die Kosten für eine Ferienbetreuung derzeit noch nicht, man stehe mit den Überlegungen dafür noch ganz am Anfang.

Beim Gemeinderat stieß der Vorschlag, die Betreuungszeiten an der Grundschule zu verlängern und eine Ferienbetreuung einzuführen, auf einhellige Zustimmung. "Wir wollen jungen Familien attraktive Angebote unterbreiten und dazu zählt auch eine gute Kinderbetreuung für berufstätige Eltern", lautete das Meinungsbild.

Man werde nach einer Einführungsphase natürlich Bilanz darüber ziehen, ob die Betreuungsangebote in ausreichendem Maß nachgefragt werden und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, die soweit reichen könnten, dass die neu eingeführten Leistungen mangels ausreichender Inanspruchnahme wieder abgeschafft werden, erklärte Bürgermeister Link auf entsprechende Nachfragen von Manfred Lauble (CDU), Anette Heiler (SPD) und Andrea Burger (FDP/FW).

Auch SPD-Fraktionschef Georg Meyer bekundete seine Sympathien für die Ausweitung der Betreuungszeit an der Grundschule und die Einführung einer Ferienbetreuung, stieß sich aber an fehlenden Zahlen, was den Personalaufwand und damit die Kosten für die Ferienbetreuung anbelange. Seine Zustimmung zu Neueinstellungen gebe es erst, wenn eine Kalkulation vorliege, betonte der SPD-Frontmann.