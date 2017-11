Löffingen Bergwacht sollmehr Geld bekommen

Hochschwarzwald. Dies sieht der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 des Landes vor. "Wir haben Wort gehalten und unterstützen die Bergwacht", erklärte dazu der CDU-Landtagsabgeordnete Patrick Rapp. Gemeinsam mit den Abgeordneten Thomas Dörflinger, Armin Schuster und Felix Schreiner hatte sich Rapp für eine bessere finanzielle Ausstattung der Bergwacht stark gemacht und zahlreiche Initiativen gestartet.

Der Entwurf des Haushaltes sieht vor, die Mittel für den Sonderrettungsdienst (Luft-, Berg- und Wasserrettung) von 2,38 Millionen Euro in 2017 auf 4,56 Millionen Euro in 2018 und 4,36 Millionen Euro in 2019 deutlich zu erhöhen. Der Haushaltsposten beinhaltet sowohl Gelder für die Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge als auch für bauliche Investitionen.