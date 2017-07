Löffingen Bei der Landjugend gibt es die meisten Lebensretter

Bereitschaftsführerin Isabel Meßmer hatte die Idee einer Gruppenspende. Diese wurde nun zum zweiten Mal vorgenommen. Insgesamt meldeten sich zehn Gruppen mit 81 Blutspendern. Die Landjugend Unadingen schickte gleich 27 Spender, was mehr als 50 Prozent bei 50 Mitgliedern bedeutet. Sie dürfen das nächste Fest mit 30 Litern Bier feiern. Auf Rang zwei folgte der Turnerbund Löffingen. Von den 100 Mitgliedern gingen 13 zur Blutspende, Timo Zemann konnte den Gutschein für 25 Liter Bier und zwei Schäufele in Empfang nehmen. Der dritte Preis ging an den FC Reiselfingen. Für die elf Blutspender bei 400 Mitgliedern bekam Vorsitzender Stefan Kringe ein Fünf-Liter-Fässle freuen und dazu noch drei Eintrittskarten für das Hallenbad.

Diese Zahlen seine zwar erfreulich, so Isabel Meßmer, doch sei der Rücklauf bei 100 angeschriebenen Vereinen und Firmen nicht optimal. In den Sommermonaten werde sehr viel Blut benötigt, doch durch die Ferienzeit gäbe es weniger Blutspender. Wie dringend der Bedarf ist, zeigen die Unfälle auf der B 31.

Der nächste Blutspendetermin ist am Montag, 23. Oktober, allerdings nicht als Gruppenspende. Dabei wird das Oktoberfest mit Weißwurst und alkoholfreiem Bier gefeiert. Zwar punkte Löffingen immer noch mit dem besten Spendenergebnis im Landkreis, so die Bereitschaftsführerin und Vorsitzender Manfred Lauble, doch erhoffen sich die Verantwortlichen eine Steigerung. Von der Gruppenspende könnten Kranke und Verunglückte profitieren, wenn von jedem Verein zwei Spender kämen.