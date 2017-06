Löffingen Bauvorschriften werden angepasst

Der Bebauungsplan "Auf der Breiten und ehemaliges Fabrikgelände Benz" sah in seiner bisherigen Fassung einen 20 Meter breiten anbaufreien Abstand entlang der Rötenbacher Straße vor, der nicht überbaut werden durfte. Diese Vorgabe, die noch aus Zeiten stammte, als die Rötenbacher Straße den Status einer Landstraße hatte und die Fläche als so genannte "Freihaltezone" für eine eventuelle Verbreiterung der Straße vorgehalten werden musste, entfällt mit der jetzt verabschiedeten Änderung. In der Neufassung beträgt der Abstand vom Fahrbahnrand zu den für eine Überbauung freigegebenen Flächen sieben Meter, Die Reduzierung der Abstandsfläche ermöglicht eine bauliche Nachverdichtung entlang der Rötenbacher Straße und schafft Entwicklungsmöglichkeiten für die in diesem Bereich angesiedelten Unternehmen.

Mit der Änderung der örtlichen Bauvorschriften für den Löffinger Stadtkern, der so genannten Gestaltungssatzung, wurde ein Rechtschreibfehler ausgemerzt, der sich in die Satzung eingeschlichen und lange Zeit unbemerkt geblieben war. Bei den Vorgaben für die Mindestneigungen für Dachgauben war fälschlicherweise das aus der Mathematik bekannte "Kleiner-als-Zeichen" anstelle des eigentlich gemeinten "Größer-als-Zeichen" eingesetzt worden. Dieser Fehler ist jetzt korrigiert worden.